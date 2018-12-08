İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Öner, kırsal mahalle gezilerine devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinlemek ve incelemek maksadıyla, beraberindeki heyet ile kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Geziler sırasında, kırsal mahallelerde eğitim-öğretim faaliyeti yürüten okulları da ziyaret eden Kaymakam Öner, öğrencilerle birlikte okuma etkinliklerine de katılıyor.


Kaymakam Öner, vatandaşlarla sohbet ederken, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında Şarköy İlkokulu ve Kuyumcu İlkokulu öğrencileriyle okuma saati etkinliği gerçekleştirdi. Öğrencilerle sohbet eden Öner, kitap okumanın önemine değinirken, kitap okuyan bireylerin hedeflerine ve hayallerine daha çabuk ulaşacaklarını söyledi. Öner, öğrencilerden okumayı alışkanlık haline getirmelerini istedi. Öğretmenlerden de bilgiler alan Öner, eğitim seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.