Kaymakam Öner, kırsal mahalle gezilerine devam ediyor

Geziler sırasında, kırsal mahallelerde eğitim-öğretim faaliyeti yürüten okulları da ziyaret eden Kaymakam Öner, öğrencilerle birlikte okuma etkinliklerine de katılıyor.

Kaymakam Öner, vatandaşlarla sohbet ederken, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında Şarköy İlkokulu ve Kuyumcu İlkokulu öğrencileriyle okuma saati etkinliği gerçekleştirdi. Öğrencilerle sohbet eden Öner, kitap okumanın önemine değinirken, kitap okuyan bireylerin hedeflerine ve hayallerine daha çabuk ulaşacaklarını söyledi. Öner, öğrencilerden okumayı alışkanlık haline getirmelerini istedi. Öğretmenlerden de bilgiler alan Öner, eğitim seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.