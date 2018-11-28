Kaymakam Öner kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla bir araya geldi

Köy ziyaretlerine, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Müftüsü Hacı Öz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selçuk Çiftçi ve Belediye Muhtarlıklar Müdürü Yüksel Yüce de katıldı..

Ziyarete Börezli İlkokulunu ziyaret ederek başlayan Kaymakam Öner ve daire amirleri sırasıyla Börezli, Kızıklı, Dutluca, Çallı, Kuyucak mahallelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın istek ve ihtiyaçlarını dinleyen Kaymakam, imkan dahilinde vatandaşların taleplerinin yerine getirileceğini dile getirirken, ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları verdi. Vatandaşların sorunlarını dinlemek için geldiklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, "Bize anlatılan sorunlarla ilgili notlar alıyoruz. Bizimle ilgili olmayan konuları ilgili makamlara yazarak takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın istekleri bizim için her zaman çok önemlidir. Biz bu gezilerde kırsal mahallelere yönelik yoğun hizmetleri olan daire müdürlerini sizlerle buluşturuyoruz. Her türlü sorunun çözümü için takipçi olacağız" dedi.