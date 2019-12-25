Kaymakam Öner, köy okulunu güzelleştiren Üniversiteli gençlere teşekkür etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye'nin merkeze en uzak kırsal mahallelerinden Kuyumcu Mahallesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Bölümü son sınıf öğrencileri ile okul ziyareti yaptı. Üniversiteli gençlerin, Kuyumcu İlkokulu'nda yaptıkları, sınıfların boyanması, oyun alanlarının iyileştirilmesi, okul temizliği ve çocuklara hediyeler verilmesi gibi çalışmalarını izleyen Kaymakam Öner, gençlere teşekkür etti.

Kaymakam Hüseyin Öner'in eşi Mine Öner ile birlikte katıldığı ziyarete, Balıkesir Üniversitesi Rektörünün eşi Duygu Kuş, Burhaniye Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban ve eşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve eşi ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, SYDV Müdürü Selçuk Çiftçi, mahalle muhtarı ve üniversite öğrencileri katıldılar. Ziyaret kapsamında, Kaymakamlıkça temin edilen satranç takımları ilkokul öğrencilerine, çeşitli oyuncaklar da anasınıfı öğrencilerine hediye edildi. Faaliyeti değerlendiren Kaymakam Öner; “Balıkesir ili genelinde Valiliğimiz koordinesinde yürütülmekte olan BENGİ Projesi ve Sporda Yetenek 10'la Gelecek projeleriyle okullarımızda çocuklarımızın, gençlerimizin iyi yetişmesi için hep birlikte gayret ediyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin iş birliği ve dayanışması vesilesiyle öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üniversiteli genç arkadaşlarımızın çabaları da bu anlamda çok değerli. Ben projede yer alan BUBYO öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bir araya gelmeye ve güç birliği yapmaya devam edeceğiz.” dedi.