Kaymakam Öner, liselilere kitap hediye etti

Öner, Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Hüseyin Öner, BENGİ Projesi kapsamında okul ziyaretlerine devam ederken, geziler sırasında da öğrencilerle okuma saatlerine katılıyor ve kitap hediye ediyor. Öner, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Bilen ile bu haftaki program çerçevesinde Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Öner, öğretmenlerle yaptığı eğitime yönelik değerlendirme sohbetinin ardından öğrencilerle okuma programına katıldı ve onlarla sohbet etti. Öğrencilerden çok okumalarını isteyen Kaymakam Öner, “Kitap okumayı ihmal etmeyin, Muhakkak bunu bir alışkanlığa dönüştürün. Böylelikle başarınız artacaktır. Hepinize eğitim ve öğretim hayatınızda başarılar dilerim” dedi. Öner, yanında getirdiği kitapları öğrencilere dağıttı.