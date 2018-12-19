Kaymakam Öner, liselilerle kitap okudu

Okul ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de katıldı.

Ziyaret sırasında, öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Öner, akabinde 10.sınıf öğrencileriyle beraber kitap okudu. Okumanın ardından öğrencilerle BENGİ Projesi üzerine sohbet eden Öner, öğrencilere kitap okumayı ihmal etmemelerini ve muhakkak bunu bir alışkanlığa dönüştürmelerini tavsiye etti. Öner, tüm öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi.