Kaymakam Öner, liselilerle kitap okudu

Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme (BENGİ) projesi kapsamında, yapılan etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'de Öner'e eşlik etti.

Okul Müdürü Mehmet Bicik ve öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakam Öner, öğretmenlerle eğitime ilişkin hususlar hakkında sohbet etti. Daha sonra öğrencilerle birlikte kitap okuyan Öner, öğrencilerden çok kitap okumalarını istedi. Öğrencilerle sohbet eden Öner, “Kariyer planlaması bireyin geleceğinin yol haritasıdır. Hayalleriniz hedeflere dönüşmeli ve hedefleriniz doğrultusunda kendinizi geliştirmekten vazgeçmemelisiniz. İleride, hangi işi yaparsanız yapın sürekli yeni şeyler öğrenmek, sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız. Öğrenmekten keyif alarak kariyerinizi ve geleceğinizi istediğiniz yönde şekillendireceğinizi düşünüyorum ve hepinize başarılar diliyorum” dedi.