Kaymakam Öner, muhtarları dinledi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kaymakam Öner'in Ocak ayı muhtarlar toplantısına, Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım da katıldı.

Kaymakamlık Konferans Salonunda muhtarlarla buluşan Kaymakam Öner, tek tek istek ve önerilerini dinledi. Toplantıda, mahallelerin ulaşım problemleri, başıboş sokak hayvanları, mahalle içi yolların kilitli taş parke ile kaplanması ve asayişle ilgili talepler dile getirildi. Muhtarlara tek tek söz veren Öner, anlatılanları not aldırdı. 2019 yılında muhtarlarla her ay toplantı yaparak bir araya geleceklerini anlatan Kaymakam Öner, “Kurumlar nezdinde talep ve sorunların takipçisiyiz. Bizimle ilgili olmayan konuları ilgili kurumlara ivedilikle ileterek takip edeceğiz. Her ay düzenli olarak muhtarlarımızla bir araya gelerek vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden daha etkin faydalanmasını amaçlıyoruz. Kamu hizmetlerinin sunumunda en önemli paydaşlarımız olan Muhtarlarımıza katılımları sebebiyle teşekkür ediyorum.” dedi.