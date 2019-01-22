Kaymakam Öner, muhtarları ziyaret etti

Öner, muhtarlarla düzenli olarak bir araya geldiklerini anlatırken, muhtarların önemli görevleri olduğunu söyledi.

Kaymakam Öner, mahalle muhtarlık binalarını da özellikle ziyaret ettiklerini anlatırken, “Böylelikle hem çalışma ortamlarını daha yakından görme fırsatı oluyor. Bu ziyaretler, vatandaşların sorun, talep ve isteklerinin dinlenilmesi, daha geniş halk kesimlerine ulaşılması ve halkın devletten olan taleplerinin yerinde alınarak takip edilmesi amacıyla yapılıyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını yakinen dinlemenin, çözüm üretmek için çok önemli olduğunu biliyoruz. Tüm talep ve ihtiyaçların takipçisi olup ilgili birimlere talimat vereceğiz. Muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.