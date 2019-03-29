Kaymakam Öner öğrencilere ders verdi

Yürütülen faaliyetler kapsamında ilçemiz Kaymakamı Hüseyin ÖNER beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile Cumhuriyet İlkokulu'nda okuma programına katıldı.

Okuma programının ardından öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Öner, kitap okumanın çocuklarımızın ve gençlerimizin hayal dünyalarını geliştirdiğini ifade ederek, küçük yaşlardan itibaren bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Okuma programı öncesi öğretmenlerle de eğitim üzerine bir sohbet gerçekleştiren ilçe Kaymakamı Hüseyin Öner, bu projenin tüm öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmasında önemli bir rolü olacağını, projeyi öğretmenlere yardımcı olma projesi diye nitelendirdiklerini, eğitimin toplumda çeşitli kesimler tarafından desteklenmesi gereken en önemli ülke meselesi olduğunu dile getirirken projenin uygulanmasından olumlu dönüşler aldıklarını ve bu durumdan mutlu olduklarını ifade etti.

Kaymakam Öner, program sonrası “Yaşama Yol Ver” Projesi çerçevesinde sağlık çalışanlarının hazırladığı 112 Acil Hizmetlerini ve ambulans hizmetlerini çocuklara tanıtan uygulama çalışmasına da eşlik etti.