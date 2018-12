Kaymakam Öner, öğrencilere kitap hediye etti

Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Öner, burada öğrencilerle birlikte kitap okurken, çok sayıda kitabı da öğrencilere dağıttı. .

Kaymakam Öner, kitap hediye ettiği öğrenciler ile sohbet ederken, çok kitap okumalarını istedi. Kaymakam Öner'in okul ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'de eşlik etti. “Kitap Bizden Okumak Sizden” konulu bir kampanya başlattıklarını anlatan Öner, “ Kitaplar insanları geliştiren, her zaman zinde kılan, sadık birer dosttur. Yaşamımızı değiştiren, düşüncelerimizi ve ideallerimizi şekillendiren yanı başımızdaki bu dostumuzu yalnız bırakmamalıyız. Onları her fırsatta okumamız gerekmektedir. Bu kapsamda tüm imkan ve gayretlerimizle her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Kitap okuma alışkanlıklarımızı aksatmayalım. Geçtiğimiz sene başlattığımız “Kitap Bizden Okumak Sizden” kampanyasını devam ettiriyoruz” dedi. Kaymakam Öner, okul yönetiminden okul kütüphanesi ile ilgili bilgiler alırken, her zaman okullara destek olduklarını söyledi.