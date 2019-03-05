Kaymakam Öner öğrencilerle aynı sırayı paylaştı

Öğrencilerle aynı sıraları paylaşan Öner, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile bu haftaki program çerçevesinde Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Kaymakam Öner, okul öğretmenleri ile gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından öğrencilerle okuma programına katıldı. Okuma programının ardından öğrencilerle sohbet eden Kaymakam; meslek lisesi mezun adayları olarak gelecekte ne yapacaklarına karar verip-vermediklerini sordu. Üniversite eğitimine yönelik düşünce ve tercihleri üzerine gençlerle sohbet etti. Öğrencilere eğitim hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Öner, “Üniversite eğitimi de alsanız şu anda eğitimini aldığınız meslekleri yapma ihtimalini göz ardı etmeyin.Toplumun her türlü mesleği yapan eğitimli bireylere ihtiyacı var. Ülke ekonomisi için büyük bir ihtiyaç olan teknik bilgi ve becerilere sahip nitelikli iş gücüne meslek lisesi öğrencilerimiz katkı sağlamaya devam edecektir. Sizlere hem eğitim hayatınızda hem de gelecekteki meslek hayatınızda başarılar diliyorum.” dedi.