Kaymakam Öner, şampiyonları ağırladı

Kamu Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında Balıkesir birincisi olan Burhaniye Devlet Hastanesi Voleybol takımı, Başhekim Dr. Yalçın Vurupalmaz ve İdari ve Mali İşler Müdürü Süleyman Dündar ile birlikte kupa sevincini paylaşmak üzere Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti. Şampiyon takımın kaptanına plaket takdim eden Kaymakam Öner, oyuncuları teker teker tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öner, “Kamu görevlilerimizin, mesai arkadaşlarımızın işlerini iyi yapma, vatandaşa hizmet etme ve onların memnuniyetini kazanma yanında sosyal alanlarda da aktif olmaları, birlik, beraberlik ve ekip ruhu içinde olmaları bizler için ayrı bir memnuniyet vesilesi oluyor. Ekip ruhunu oluşturan ve bunun meyvesi olan kupaları alma sevincini bize yaşatan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Hem kamu görevini yürüten hem de sporda ilçemizi başarıyla temsil eden Burhaniye Devlet Hastanesi Takımını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.” dedi.