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Kaymakam Öner, Şehit Polis Fethi Sekin'in babasını ağırladı

Burhaniye Kaymakam Hüseyin Öner, kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i makamında ağırladı.

Burhaniye Kaymakam Hüseyin Öner, kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i makamında ağırladı. 2017 yılında İzmir Adliyesine yapılmak istenilen terör saldırısını fark ederek, teröristleri durduran ve çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in unutulmayacağını ifade eden Kaymakam Öner, şehidimizin şehadet mertebesine yükselmesinin ikinci seneyi devriyesini geride bıraktığımız bu günlerde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kaymakam Öner, "Devletimiz, milletimiz ve kutsal saydığımız değerlerimiz için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Onların bizlere birer emaneti olan ailelerinin her anında devlet tüm imkanlarıyla her zaman yanlarında olacaktır. Ziyaretinden dolayı Mehmet Zeki Sekin amcamıza çok teşekkür ederim" dedi.

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