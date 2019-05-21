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Kaymakam Öner TÜBİTAK bilim fuarı açılışına katıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Bahçelievler Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, okul müdürleri, okula ismini verdiğimiz şehidimizin eşi ve yakınlarının da katılımı ile yapıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Bahçelievler Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, okul müdürleri, okula ismini verdiğimiz şehidimizin eşi ve yakınlarının da katılımı ile yapıldı.


Kaymakam Öner ve diğer ziyaretçiler projeleri incelediler ve projelerle ilgili öğrencilerden bilgiler aldılar. Okul yönetimini, danışman öğretmenleri ve başarılı öğrencileri tebrik eden Kaymakam Öner, “Burada çocuklarımızın ufkunu açan, çocuklarımızı araştırma, düşünme, bulma ve ekip olmaya yönlendiren başarılı bir çalışma ve organizasyona tanık olduk. Öğrencileri bilim çalışmalarına teşvik etmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak adına yapılan bu tür organizasyonların her zaman destekçisi olacağız. Özverili çalışmaları için tüm öğrencilerimizi ve üzerlerinde emeği olan danışman öğretmenlerimizi kutluyorum.” dedi.

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