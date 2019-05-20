Kaymakam Öner' Türkiye Sakatlar Derneği yöneticilerini kabul etti

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz beraberinde Başkan Yardımcısı Gürkan Canol, Genel Sekreter Yılmaz Demirel, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye İlçe Başkanı Gürsel Vardar ve İlçe Başkan Yardımcısı Kadir Bayraktar Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti. Ziyarette Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)'ndan alınan destek ile Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan “Burhaniye Engelleri Aşıyor” projesi kapsamında hizmete sokulan tesisler ele alındı.

Geçtiğimiz yıl hizmete giren ve işletmesi bir protokolle Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesine devredilen Engelliler Havuzu ve Spor Tesislerinin durumu değerlendirildi. Tesisten faydalanan vatandaşların konaklaması için yapılması düşünülen projeler ile ilgili Kaymakam Öner'e bilgi veren heyet, Kaymakam Öner'e hem projeye sağladıkları destekleri için hem de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerinden ötürü teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öner, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz ve beraberindeki heyete teşekkür ederken engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmet ve projelerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.