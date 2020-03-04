Kaymakam Öner ve eşi, okuma yazma kurslarını ziyaret etti

Eşi Zehra Mine Öner ile birlikte kursları ziyaret eden Kaymakam Hüseyin Öner, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Öner, program kapsamında yetişkinlere özel okuma-yazma kurslarının yanı sıra okullarda devam eden keman ve akıl oyunları kurslarını da ziyaret etti. Türkiye genelinde başlatılan ve okur-yazarlık seferberliği kampanyası kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan 21 kursta 2019-2020 dönemi boyunca 110 kursiyere ulaşıldığı açıklandı. Ziyarette eşi ile birlikte kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Öner, “Kendilerini cesaretlerinden ötürü kutluyorum. Okur-yazar olma yolunda atılan bu güzel adımın ilçemizde görmüş olduğu ilginin günden güne artmasından memnuniyet duyduk. 2018'den bu yana devam eden kurslar sayesinde çok sayıda vatandaşımız okuma yazma öğrendi. Okuma yazma öğrenecek olan vatandaşlarımızın günlük hayatlarında ve vatandaşlık haklarını kullanma yolunda büyük kolaylıklar yaşayacaklar” dedi.