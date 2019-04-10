Kaymakam Öner'den çok okuyun uyarısı

Yürütülen faaliyetler kapsamında, bu haftaki program çerçevesinde Kaymakam Hüseyin Öner, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Bilen ve İlçe Mal Müdürü Mustafa Ak ile Bahçelievler İlkokulunda okuma programına katılırken, öğrencilere çok okuyun uyarısında bulundu.

Ziyarette, öncelikle öğretmenler ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Okuma programının ardından öğrenciler ile sohbetinde boş vakitlerini nasıl değerlendirdiklerini soran Kaymakam Öner, aldığı cevaplardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere boş vakitlerin ödevleri yaptıktan sonra arta kalan vakitler olduğunu ve bu boş vakitleri arkadaşları ile birlikte bizzat oynayarak, kitap okuyarak ya da herhangi bir sosyal aktivitede bulunarak geçirmelerini tavsiye etti. Kaymakam Öner, Kitap okumanın çocuklarımızın ve gençlerimizin hayal dünyalarını geliştirdiğini biliyoruz. Küçük yaşlardan itibaren kitap okumanın bir alışkanlık haline getirilmesi çok önemli. Bu alışkanlığı çocuklarımıza, gençlerimize kazandırmanın gayretindeyiz” dedi.