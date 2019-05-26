Kaymakam Öner'den şampiyonlara altın

5-9 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen 2019 INAS Salon Avrupa Atletizm Şampiyonasında Bayrak Yarışı 4x200 kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Muhsine Gezer ve Sevim Demircan ile 20-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Türkiye Şampiyonasında 800 Metre ve 1500 Metre kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğu kazanan Gülden Erol başarılarından dolayı Kaymakam Hüseyin Öner tarafından altınla, diğer derece elde eden sporcularda bayram harçlığı ile ödüllendirildi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılarından dolayı sporcular gurur duyduğunu belirten Kaymakam Öner; “İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden genç sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. İlçemizde BENGİ eğitim projesi ve “Sporda Yetenek 10'la Gelecek” spor projelerimiz halen uygulanmaktadır. Geçtiğimiz yıldan bu yana uygulanmakta olan bu projelerin çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi yetişmesi noktasında ne kadar isabetli projeler olduğunu birçok başarılar vesilesiyle görmüş oluyoruz. Genç sporcularımızın gelişimlerine katkı sağladıkları için Burhaniye Özel Sporcular Spor Kulübü Derneğine ve öğrencileriyle yakından ilgilenen hocamız Deniz Erenoğlu'na teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimizin, şampiyon sporcularımızın öğretmenleri ve antrenörlerimizin onlar üzerinde emeği çok büyük. Gençlerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada bulunan sekiz öğrencimizin de yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum.” dedi.

Kaymakam Öner'in ağırladığı sporculardan Gülten Erol 100 Metre Bölge İkincisi ve Gülle Atma Bölge Şampiyonu, Arda Aygün, 800 Metre ve 1500 Metre Bölge Şampiyonu, Refik Mert Örskan 100 Metre ve Gülle Atma Bölge Şampiyonu, Sevim Demircan 400 Metre Türkiye Şampiyonu, Gülden Erol 400 Metre Türkiye Üçüncüsü, 800 Metre Bölge Birincisi ve Uzun Atlama Bölge Birincisi, Yiğit Köse ise 100 Metre Türkiye yedinciliğin elde ettiler. Kaymakam Öner'in altınla ödüllendirdiği Muhsine Gezer, ayrıca 800 Metre ve 1500 Metre kategorilerinde Avrupa İkincisi olurken Türkiye Rekorunu eline geçirdi. Aynı şekilde Sevim Demircan ise 400 Metrede Avrupa Yedincisi olurken Türkiye rekorunu elde etti