Kaymakam Öner'den Tıp Bayramı ziyareti

Öner, Hastane Başhekimi Uzman Dr. Yalçın Vurupalmaz başta olmak üzere hastane de görev yapmakta olan hekimlere gül takdim ederek tıp bayramlarını kutladı.

Kaymakam Öner; “Tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz, vatandaşlarımızın, halkımızın sağlığı için özveriyle görev yapan hekimlerimize başarılı ve sağlıklı nice hizmet yılları diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum.” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yalçın Vurupalmaz da, Kaymakam Öner'e nezaketli tavırları ve ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti