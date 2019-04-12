Kaymakam Öner'in koruması emekli oldu

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner'in yakın koruma görevini yaparken emekli olan Polis Memuru Gürkan Mut vedalaşmak üzere Kaymakamı ziyaret etti. Mut'a teşekkür plaketi veren Öner, emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk diledi.

Uzun süredir kendisine koruma görevi yapan Gürkan Mut'u makamında kabul eden Öner, başarılı görevi nedeniyle teşekkür etti. Mut'a başarı belgesi veren Kaymakam Öner, “Burhaniye'deki görev sürem boyunca yakın korumalığımı yapmış polis memurumuz Gürkan Mut ile emekli olması sebebiyle vedalaşıyoruz. Kendisine Burhaniye'de görev yaparken olsun, buradan önceki görev yaptığı yerlerde olsun başarılı hizmetlerinden ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Bundan sonraki özel hayatında ailesi ile birlikte sağlık, sıhhat ve mutluluklar diliyorum.” dedi. Polis Memuru Gürkan Mut, Kaymakam Öner tarafından Başarı Belgesi verilerek uğurlandı.