Kaymakam ortaokul öğrencileri ile kitap okudu

Öner, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabri Pekşen ile birlikte Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme (BENGİ) Projesi kapsamında bu hafta Nadir Tolun Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öncelikle okul öğretmenleriyle bir araya gelip sohbet eden Kaymakam Öner, programın devamında 7. sınıf öğrencileri ile okuma programı yaptı. Okuma programı sonrası öğrencilerle boş vakitlerini nasıl değerlendirdikleri hakkında sohbet eden Öner, öğrencilerden çok kitap okumalarını istedi. Öner, öğrencilerle sohbet ederken, kitap okuma, arkadaşları ile birlikte oyunlar oynama, enstrüman çalma ve spor yaparak vakit geçirme yönünde öğütlerde bulundu.