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Kaymakam Özderin, pazar esnafını ziyaret etti

Balıkesir’in Havran ilçesinde yöresel ürünleri ile dikkatleri çeken Havran Pazar’ını Kaymakam Enver Özderin ziyaret ederek esnaflar ile görüştü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde yöresel ürünleri ile dikkatleri çeken Havran Pazar'ını Kaymakam Enver Özderin ziyaret ederek esnaflar ile görüştü.


Cuma günleri Havran İlçesi'nde kurulan ve bölgenin en önemli organik pazarlarında birisi olan Havran Pazarı'nı Kaymakam Enver Özderin ziyaret etti. Özderin pazarı gezerek esnaflar ile sohbet etti. Bölgenin önemli pazarlarında Havran Pazarı'nda özellikle üreticiden direk tüketiciye ulaşan organik ürünler dikkatleri çekiyor. Ucuz ürün fiyatları ile de Havran Pazarı çevre ilçelerden den ilgi görüyor.

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