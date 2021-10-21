Kaymakam Özderin trafik denetiminde

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin, jandarma ve polisin uygulama noktalarında yapılan kontrollere katılarak, sürücülerin kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kontrol noktalarında Emniyet Müdürü İlhan Çakır ve İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Kılıç'tan çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Özderin'i gören sürücü ve vatandaşlar arasında hoş sohbetlerde gerçekleşti.

Kaymakam Enver Özderin, trafikte yayaların önceliğini tanıma, maske kullanımı, belirtilen hız sınırlamasına riayet etme, emniyet kemeri kullanma, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması, trafik ışıklarına uyulması ve fazla yolcu almamaları konularına sürücülerin dikkat etmelerini istedi.

İncelemeler sonrası açıklama yapan Kaymakamı Enver Özderin, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için polis ve jandarma ekibi arkadaşlarımız aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Biz de onların bu çalışmalarını yerinde gördük. Vatandaşlarımızın da trafik kurallarına uymalarını ve görevli arkadaşlarımıza da yardımcı oldukları görünce çok memnun oldum" dedi.