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Kaymakam Özderin zeytin hasadına katıldı

Balıkesir’in Havran Kaymakamı Enver Özderin ilçenin önemli geçim kaynaklarından zeytinin hasadına katıldı.

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin ilçenin önemli geçim kaynaklarından zeytinin hasadına katıldı.


Havran Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İshak Kuzu ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü personelleri ile birlikte zeytinliği ziyaret ederek, hasatlarına katıldı. Havran Kaymakamı Özderin zeytin hasadını yerinde inceleyip tüm üretici ve çiftçilere bereketli bir sezon olması dileğinde bulundu.

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