İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam özel öğrencilere verdiği sözü tuttu

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dahilinde Hamiyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel öğrencilere yönelik Koca Seyit Havalimanında yapılan etkinlikte, kendisini okula davet eden özel öğrenci Muhammed Hayran’a verdiği sözü tutarak, Muhammed’i okulunda ziyaret etti.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dahilinde Hamiyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel öğrencilere yönelik Koca Seyit Havalimanında yapılan etkinlikte, kendisini okula davet eden özel öğrenci Muhammed Hayran'a verdiği sözü tutarak, Muhammed'i okulunda ziyaret etti.


Kaymakam Odabaş'ı okuluna davet eden özel öğrenci Muhammed Hayran'ı ve arkadaşlarını Hammiyet-Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gördüğü sınıfta ziyaret eden Kaymakam Odabaş, özel öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

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