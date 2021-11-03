Kaymakam Özerdin Seyitonbaşı İlkokulu ziyareti

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Seyitonbaşı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okul müdürü Hasan Çam'dan okul hakkında bilgi alan Kaymakam Özderin, derse katılıp öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle temizlik kuralları, boş zaman etkinlikleri ve gelecek planları, okudukları kitaplar gibi konularda sohbet etti.

Okuldaki, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) çalışmaları ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hakkında da bilgi alan Kaymakam, okuma yazma ve anlama etkinliklerinin önemini vurguladı. Ders arasında tüm öğretmenlerle öğretmenler odasında görüşüp fikir alışverişinde bulunuldu.