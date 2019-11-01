Kaymakam Sırmalı, “Edremit TDİOSB, Türkiyenin en hızlı kurulan organize sanayi bölgesidir”

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca 19 sicil numarası ile 27.05.2019 tarihinde tescil edilerek tüzel kişilik kazanan Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanının tapu teslim töreni gerçekleştirildi.

Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve diğer ortaklar tarafından yürütülen proje kapsamında OSB alanı olarak belirlenen taşınmazların satış işlemi gerçekleştirildi.

TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yaptığı açıklamada; “Edremit'te önemli bir yatırım olarak gördüğümüz Edremit TDİOSB alanı olarak belirlediğimiz toplamda 640 bin 527,52 m2 yüzölçümlü bozuk mera vasıflı taşınmazların önce vasıf değişikliğini gerçekleştirerek OSB alanı olarak hazine adına tescilini gerçekleştirdik.

OSB alanı olarak belirlediğimiz taşınmazların satın alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne talepte bulunduk. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 18.10.2019 tarih ve 245572 sayılı yazısıyla satın alma onayımızı almış olduk. 30.10.2019 tarihi itibariyle Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bedel üzerinden ödemesini gerçekleştirdiğimiz OSB alanının satın alma işlemlerini tamamlayarak bugün tapusunu aldık. Bugün geldiğimiz noktada oldukça mutluluk duymaktayım. Artık Edremit TDİOSB'nin 640 bin 527,52 m2'lik tapulu arazisi oldu.

Edremit Kaymakamlığı olarak yaptığımız girişimlerle Türkiye'nin en hızlı kurulan Organize Sanayi Bölgesi olma özelliğini taşıyan olan Edremit TDİOSB'nin kuruluş süreçleri çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak Edremit TDİOSB'nin bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde alt yapı ve üst yapı projeleri tamamlanarak kısa süre içerisinde seraların kurulması sağlanarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Hedefimiz; 2020 yılında kesme çiçek ve saksılı çiçek üretimine geçmektir.” Diyen Kaymakam Sırmalı projemizde emeği geçen tüm ortaklarımıza ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim” dedi.