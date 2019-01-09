Kaymakam Sırmalı “Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir”

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesaj yayınladı.

Sırmalı Mesajında "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Tarafsız, özgür, ilkeli ve ahlak kurallarına uyarak görev yapan gazeteci arkadaşlarımız; ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişerek kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya aynı zamanda ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Fedakarca çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar. Özellikle 15 Temmuz'da milli irade ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsüne karşı basın mensuplarımızın, ülkesi ve milleti için ne kadar önemli bir görev icra ettiğine bütün dünya şahitlik etmiştir.

Bu duygularla ülkemizde ve ilçelerimizdeki gazete, dergi, televizyon ve radyolarda çalışan tüm gazetecilerimiz ile yaygın basın ve haber ajansları temsilcilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum."dedi.