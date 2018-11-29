Kaymakam Sırmalı; “Hedefimiz Edremit'te 2020 yılında süs bitkileri üretimine başlamak”

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla Edremit Kaymakamlığı tarafından geliştirilen ve Kaymakam Ali Sırmalı'nın girişimleri ile hızlı bir yol kat edilen "Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Süs Bitkileri-Sera) Nihai Yer Seçimi Toplantısı ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Edremit'te Kurulması Planlanan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Dairesinden gelerek çalışmalarına başlayan bakanlık görevlileri, yaptıkları çalışmaları tamamlayarak, nihai ve kesin rapor için tekrar Edremit'te geldiler. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Dairesi Birim Amiri Fethi Molla ve birim çalışanlarının katılımıyla, Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında Adrina Otel toplantı salonunda TDİSOB Nihai Yer Seçimi toplantısı yapıldı.

Toplantıya başta proje sahibi kurumlar olmak üzere; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Edremit Belediye Başkanı V. Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Ziraat Odası genel Sekreteri Ali Yılmaz Diker, Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Fahrettin Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bakanlık temsilcileri, Milli Emlak Müdürlüğü, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir Karayolları 141. Şube Şefliği ve Karayolları Bursa Bölge Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, TEAŞİ Bakım İletim Balıkesir Müdürlüğü, UDEAŞ, Balıkesir Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Balıkesir Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Deftarlığı, BASKİ, Strateji Geliştirme Genel Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, DSİ 251. Bölge Müdürlüğü, DHMİ Balıkesir ve Kocaseyit Havameydanları Müdürlükleri, MTA Balıkesir Kuzey Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir 9. Ana Jet Üstü Komutanlığı yetkilileri katıldı. Yer Seçimi Toplantısı kapsamında tek tek görüşleri alınan kurumlar yer seçimi için olumlu görüşlerini beyan ettiler.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen yetkililer, bakanlık ve yerel düzeyde yetkililerin katıldığı toplantıda; yer seçimi çalışmaları ve önerilen alan hakkında bilgiler paylaşılarak kadastral paftalar incelendi. İlgili kurum görüşlerinin değerlendirildiği toplantıda, nihai görüş bildiren kurum temsilcilerince Edremit OSB yeri uygun görüldü.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Bugün Edremit'te kazandırmayı planladığımız Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kurulması için kurumların nihai görüşlerini almak için toplandık, toplantıda uygun görüşler alınarak, Edremit'te Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmasının önemli bir aşaması tamamlanmıştır. En Kısa Zamanda Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği ve Müteşebbis Heyeti kurularak, çalışmalar hız kesmeden devam edecektir. Projemizde müteşebbis olarak yer alan ve projemize destek veren kurumlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. TDİSOB Seracılık-Süs Bitkisi Edremit'imize ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Projenin sağlayacağı katma değer hakkında da bilgiler veren Kaymakam Sırmalı “1000 kişiye istihdam, 4 milyon adet zeytin fidanı üretimi, 10 milyon adet saksılı fidan üretimi, 50 milyon adet mevsimlik çiçek üretimi ve ilçe ekonomisine en az 120 milyon TL katkı sağlanması gibi çok önemli hedeflerle yola çıktığımız projemizde bugün ki geldiğimiz aşama son derece sevindirici. Umuyorum ki Aralık ayına kadar Edremit Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği kurularak, proje uygulama alanının tüzel kişiliğe tahsisi işlemini gerçekleştireceğiz. 2019 yılında alt yapı ve üstyapı çalışmalarımızı tamamlayacağımız proje kapsamında hedefimiz; 2020 yılında kesme çiçek ve saksılı çiçek üretimine geçerek süs bitkisi üretiminde lider olmak.

Edremit'in ve insanlarımızın geleceği için son derece önemli olan ve bölgeye çok büyük ekonomik getirisi olacak projemizin bu aşamaya gelmesinde başta Balıkesir Valiliğimiz olmak üzere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, projemizin fizibilite hazırlık aşamasında ve sürecin takibinde bizi destekleyen Güney Marmara Kalkınma Ajansına ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.