Kaymakam Sırmalı; “Kadınlar sevgi, fedakârlık ve hoşgörünün simgesidir”

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Dünya Kadınlar Günü kapsamında Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Zabit Durmuş, Nar Kadın Kooperatifi ve Kadıneli Kooperatifi üyeleri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette açıklama yapan Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Zabit Durmuş, her yıl olduğu gibi Dünya Kadınlar Günü kapsamında Edremit Sosyal Hizmet Merkezi tarafından; aile kurumuna ve aile bireylerine değer veren, ailenin kalkınması ile ilgili alınan tedbirler, ve yasal olarak uygulamaya konulan hukuki düzenlemeler ile kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadın haklarını korumak ve geliştirmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri, kadının güçlenmesi, ve bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kaymakam Sırmalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Kadınlar sevgi, fedakârlık, hoşgörü ve duyarlılığın simgesidir. Kadınlara verilen değer, uygar toplum olmanın en önemli göstergesidir. Hayatın her alanında fedakârlığın sembolü olan kadınlarımız, yetiştirdikleri nesillerle de geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dileğimle sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.