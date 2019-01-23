Kaymakam Sırmalı, kurum ve okulları ziyaret etti

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı kurum ve okul ziyaretleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ile birlikte Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ali Sırmalı, Kurum Müdürü Sedat Avcı'dan yeni açılan ve açılması planlanan kurslar hakkında bilgi aldı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç daha sonra inşaatı devam eden okulları ziyaret etti.

İkinci dönem tamamlanması planlanan 32 derslikli Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu inşaat sahasına giderek çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Sırmalı yetkililerden bilgiler aldı.

Yine 2. dönem faaliyete geçmesi planlanan 6 derslikli Kadıköy Zehra Baysal Anaokulu ve 24 derslikli Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulu inşaat sahasına giderek çalışmalarda gelinen son aşamayı da yerinde inceleyen Kaymakam Sırmalı yetkililerden bilgiler aldı.

Yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha donanımlı olmaları konusunda öncelikli konumuz olan yeni okullarımızı, çok yakında bölgemize kavuşturacağız. Ülke olarak öğrencilerimize gerek sporda gerek sağlıkta, gerekse eğitim ve diğer tüm alanlarda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Özellikle Edremit ilçemizde yakından takip ettiğimiz bu yatırımların 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına yetiştirilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.