Kaymakam Sırmalı LGS birincisini ödüllendirdi

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 2019 (LGS) Liseye Geçiş Sınavında 500 tam puan alan Sıla Özkan'ı makamında misafir etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 1 Milyon 29 Bin 555 öğrenci arasında 500 tam puan alarak 565 Türkiye Birincisi arasında yer alan Sıla Özkan'ı tebrik ederek ödüllendiren Kaymakam Sırmalı hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirtti.

Kaymakam Sırmalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2019 (LGS) Liseye Geçiş Sınavında Türkiye birincisi Sıla Özkan'ın ilçemiz 75. Yıl Ortaokulundan çıkmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Verilen emekler neticesinde böyle güzel sonuçlar görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kaymakam Ali Sırmalı, Sıla Özkan ve ailesini kutladı. Soruların tamamına doğru yanıt vermek, takdire değer önemli bir başarıdır, diyen Kaymakam Sırmalı 8. Sınıf öğrencisi Sıla Özkan'ın başarılarının artarak devamını diledi.

Edremit ilçemizde eğitim alanında oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade eden Kaymakam Sırmalı geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmesi ve eğitim alması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Bu kapsamda özellikle ilçemizde “eğitim” öncellikli konularımız arasındadır. Bu doğrultuda yaklaşık 3 yıldır Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde başarıyla yürüttüğümüz BENGİ projesi meyvelerini vermeye başladı. Edremit olarak son 3 yılda BENGİ projesi ile akademik alanda büyük başarılar elde ettik. Özellikle öğrencilerimizin kitap okuma oranlarında, derslere katılım oranlarında ve sınavlarda elde ettikleri başarı oranlarında büyük ivmeler yakaladık. Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarılarında, katkılarından dolayı tüm idarecilerimize, okulumuza ve bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum ” dedi.

Gerçekleşen ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, 75. Yıl Ortaokulu Müdürü Muharrem Yenigün, 8. Sınıf Öğrencisi Sıla Özkan ve annesi Ayşe Özkan katıldı.