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Kaymakam Sırmalı'dan Liman Başkanı Uykur'a “hayırlı olsun” ziyareti

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Liman Başkanlığı görevine yeni atanan Musa Uykur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Liman Başkanlığı görevine yeni atanan Musa Uykur'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.


Yapılan ziyarette; liman başkanlığı tarafından yürütülen iş ve işlemler ile ilgili ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Sırmalı "İlçemize yeni atanarak görevine başlayan Liman Başkanımız Sayın Musa Uykur'a hayırlı olsun, yeni görevinde başarılar diliyoruz" dedi.


Edremit Liman Başkanı Uykur da Sırmalı'nın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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