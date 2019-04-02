Kaymakam Sırmalı'ya özel ziyaret

Balıkesir'in Edremit ilçesinde “Otizim Eksiklik Değil Farklılıktır” sloganıyla yürütülen otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otistik bireylerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bu kapsamda Sosyal Yardım Hizmetlerinden faydalanan otizmli çocuklar ve aileleri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete; Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Zabit Durmuş, Öğretmen Fadime Uçar, Zeynep Gül, PDR Cansu Karakaş, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Dünya Otizm Farkındalık Gününün önemi, otizm konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar, çocukların toplumsal adaptasyonu gibi konuların görüşüldüğü ziyarette açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; ”Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla kutlanan 2 Nisan Otizm farkındalık günü kapsamında çocuklarımızın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk.

Bizler otizmli bireylerin toplumun birer parçası olduğunun bilincindeyiz. Çocuklarımızın toplum içinde var olabilmesi için öncelikle farkındalık bilincinin toplumsal düzeyde sağlanması gerekir. Devletimiz, otizmli çocuklarımızın daha iyi şartlara kavuşabilmesi için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Bizler de onların sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmelerini arzu etmekteyiz. Otizmli bireylerin çocukluktan itibaren önyargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan nitelikli eğitim alabilmelerini temin etmek ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak, başta otizmli çocuklarımızın aileleri olmak üzere toplumumuzun her bireyinin görevidir

Otizmli bireylerimizin toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduğunu herkesin fark etmesi amacı ile bütün otizmli çocuklarımızı en samimi duygularımla kucaklıyor, ailelerine ve onlar için fedakârlık gösteren eğitimcilerimize de içtenlikle teşekkür ediyorum. ”dedi.