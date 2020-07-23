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Kaymakam Sırmalı'yı plaket ile uğurladılar

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın Ankara’nın Mamak ilçesine tayini çıkması nedeniyle ziyaret eden Körfez Çorumlular Platformu üyeleri desteklerinden dolayı Sırmalı’ya plaket takdim ettiler.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın Ankara'nın Mamak ilçesine tayini çıkması nedeniyle ziyaret eden Körfez Çorumlular Platformu üyeleri desteklerinden dolayı Sırmalı'ya plaket takdim ettiler.


Kaymakam Sırmalı'ya yeni görevinde üstün başarı dileyen Körfez Çorumlular Platforma Başkanı İsmail Eker ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Karasu, M.Ali Ünal ve Selim Çatal ile birlikte ziyaret ettiler.


Eker, “Kaymakamımız Ali Sırmalı ilçemizde çok önemli projelere imza attı. Şimdi Mamak'a gidiyor. Mamak'ın önceki kaymakamı Ali Mantı ise vali oldu. İnşallah, sizde vali olursunuz" temennisinde bulundu.


Kaymakam Sırmalı da, “Edremit'te çok güzel yıllarımız geçti. Hakkınızı helal edin. Sizleri Ankara'ya bekliyorum.iyi dikeleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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