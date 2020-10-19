Kaymakam Turgay Ünsal'dan Çarşamba Pazarı için müjdeli haber

Pandemi sürecinde kamu sağlığının korunması çerçevesinde kalabalıkların oluşmasını engellemek ve bulaş riskini azaltmak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Balıkesir'in Edremit İlçe Merkezinde kurulan Çarşamba Pazarı ile ilgili alternatif düzenlemelere gidildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen düzenlenmelerden biri olan sebze-mevye pazarının Perşembe günü kurulması ile ilgili alınan karar, pazarcı esnafını ve vatandaşları olumsuz etkiledi. Perşembe günü kurulan pazarı ziyaret eden halk yoğunluğunun az olması, pazarcı esnafı için uygun bir gün olmaması gibi sebeplerden dolayı; sebze-meyve pazarının Perşembe günü kurulması ile ilgili karar, kurul tarafından tekrar gözden geçirildi.

Karar hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal “Edremit Kaymakamı olarak her zaman vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın yanında olduğumu belirtmek isterim. Özellikle toplumun her yönüyle içinde bulunan pazarcı esnafımızın bu sorununun çözümü için inisiyatif kullandık.

İçişleri Bakanlığımızın koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu düzenini korumak ve kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirmek amacıyla mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar çerçevesinde “sebze-meyve pazarının yine eskiden olduğu gibi Çarşamba günü kurulmasına karar verdiğimizi” açıklamak isterim. Bakanlığımızın genelgesi hükümleri çerçevesinde tezgahlar arası mesafeler bırakılarak, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla, sebze-meyve pazarcı esnafımız artık Çarşamba günü aynı yerlerinde Pazar tezgahlarını açabilirler. Alınan bu kararın ilçemizdeki vaka yoğunluğuna göre tekrar değerlendirileceğini belirtirken şimdiden sebze-meyve pazarının çarşamba günü kurulması kararının pazarcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde devlet olarak tüm esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtirken, inanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde bu zorlu günleri de aşarak sağlıklı ve mutlu günlere hep birlikte kavuşacağız.” Dedi.