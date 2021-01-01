İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Ünsal, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal sağlık çalışanlarının yeni yılını yaptığı ziyaret ile kutladı.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal sağlık çalışanlarının yeni yılını yaptığı ziyaret ile kutladı.


Edremit Devlet Hastanesi'ne bir ziyarette bulunan Kaymakam Ünsal, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Ali Koçpınar ile birlikte hastanenin birimlerini tek tek gezerek, hastane çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla ve özveriyle görevlerini yerlerine getirdiğini ifade eden Kaymakam Ünsal; “Sağlıklı yaşam en kıymetli hazinemizdir. İnsanı yaşatmak ve sağlığını korumak için görev yapan sağlık çalışanlarımızın üstün görev anlayışı takdire şayandır. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımıza verdikleri insanüstü mücadele için teşekkürlerimi sunuyor, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Sağlık Çalışanları Yılı” ilan edilen 2021 yılının tüm sağlık çalışanlarımıza ve tüm insanlığa sağlık, esenlik getirmesini diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.