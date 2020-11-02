Kaymakam Ünsal'dan denizden sahil denetimi

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kaymakamı Turgay Ünsal, Sahil Güvenlik Botu ile ilçenin sahil bölgelerini denizden denetledi.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret ederek Sahil Güvenlik Botuyla sahil denetimine katıldı.

Asos, Küçükkuyu, Altınoluk, Avcılar, Güre, Akçay ve Edremit Körfezi sahil bölgesinde denizden incelemelerde bulunan Kaymakam Turgay Ünsal, bölge ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı.