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Kaymakam Yazar mahalle toplantılarını sürdürüyor

Balıkesir’in Bandırma ilçe Kaymakamı Günhan Yazar, kurum amirleri ile birlikte gerçekleştirdiği mahalle toplantıları ile vatandaşların sorunlarına çözüm buluyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçe Kaymakamı Günhan Yazar, kurum amirleri ile birlikte gerçekleştirdiği mahalle toplantıları ile vatandaşların sorunlarına çözüm buluyor.


Mahalle ziyaretleri ve Halk toplantıları kapsamında vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Kurum Amirleri ile birlikte Sunullah Mahallesi sakinleriyle buluştu.


Toplantının amacının mahallelinin istek, öneri ve şikâyetlerini aracısız bir şekilde alarak, ilgili kurumlarla birlikte değerlendirip, imkânlar çerçevesinde en iyisini yapmak olduğunu belirterek sözlerine başlayan Yazar, sorunların çözümü konusunda her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu belirtti.


Sunullah Mahallesi'ndeki bir Kıraathanesinde gerçekleştirilen toplantıda cadde üzerinde kontrolsüz kavşaklardan ve yaşanan trafik kazalarından ayrıca sağlık hizmetlerinde faydalanma konusunda özellikle randevulu sistem hakkında bilgilendirme yapıldı.


Toplantıya Kaymakam Günhan Yazar, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Başak Şen Ilgaz, İlçe Müftüsü Hamdi Gevher, Muhtar, Azalar ve vatandaşlar katıldı.

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