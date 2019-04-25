Kaymakam Yazar yeni muhtarlarla buluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yerel seçimlerin ardından muhtarlık görevine seçilen yeni mahalle muhtarları İlçe Kaymakamı Günhan Yazar ile bir araya gelerek ilk eğitimlerini aldılar.

Bandırma'da 31 Mart yerel seçimleri ile göreve gelen yeni mahalle muhtarları Kaymakam Günhan Yazar ile buluştu. Yeni görevinizde hepinize başarılar diliyorum diyen İlçe Kaymakamı Günhan Yazar muhtarlara hitaben yaptığı konuşmasında, “ 5 yıl boyunca sizinle beraber görev yapacağız. Bugün hem sizinle tanışacağız hem de kısa süreli genel bir eğitim vereceğiz. Bu dönem bayan muhtar sayımız 3'ten 6'ya çıktı. Bilindiği üzere muhtarların genel bir bütçesi yok. Hizmetleri Kaymakamlık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi ile yürüteceksiniz. Sizler devlet ile halk arasında köprü olacaksınız. Mahalle için taleplerinizi merkezi idareyi temsil eden Valilik ve Kaymakamlığa ya da belediyelere bildireceksiniz. Belediyeler bazen sizlere geri dönemeyebilirler o zaman taleplerinizi bizim kanalımızla yapabilirsiniz. Kaymakamlık her zaman olumlu ya da olumsuz size yanıt verir. Mahallenizde fakir ve yardıma muhtaç vatandaşları arayın ve bulun. Devlet olarak biz hepsine bir şekilde ulaşmışızdır. Ancak bizim gözümüzden kaçanlar varsa onlara da sizin yardımınızla ulaşacağız “ dedi.

Yeni seçilen 24 muhtar kendilerini tanıtmalarının ardından görsel olarak hazırlanan eğitim videosunu izlediler.