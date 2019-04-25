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Kaymakam Yazar'dan eski muhtarlara plaket

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar, 31 Mart yerel seçimleri ardından görevlerine veda eden muhtarlara plaket vererek teşekkür etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar, 31 Mart yerel seçimleri ardından görevlerine veda eden muhtarlara plaket vererek teşekkür etti.


31 Mart yerel seçimlerinde aday olmayan ya da girdikleri seçimi kazanamayan muhtarlara Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar teşekkür belgesi verdi. Kaymakamlık binasında eski muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Günhan Yazar “ Zorlu bir seçim sürecini geride bıraktınız. Artık bayrağı bir başka arkadaşınıza devrediyorsunuz. 5 yıl boyunca beraber görev yaptık. Hizmetlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yeni hayatınızda da başarılar diliyorum“ dedi.

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