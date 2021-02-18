Kaymakam Yıldız yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

Kötü hava koşulları nedeniyle Manyas'ta ki okullar da eğitim- öğretim geçtiğimiz Çarşamba günü başladı. İlçe de kırsal mahaller Kızıksa İlk ve Ortaokulu ile Şevketiye İlkokulu, Akçaova Ortaokulu ile Nene Hatun Anaokulunda toplamda 157 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir ile birlikte ayni bahçede eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Kızıksa İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, pandemi tedbirlerini inceledi. Kızıksa İlkokulu Müdürü Ahmet Dursun ve Kızıksa ortaokulu Mehmet Durmaz'dan bilgi alan Kaymakam Yıldız sınıflara girerek öğrencilerle sohbet edip, ders işleyişini izledi.

Kaymakam Fatih Yıldız öğrencilerle sohbetinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi. Yıldız," Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz açısından çok önemli, Millî Eğitim Bakanlığımızın koymuş olduğu kurallara uyarak, bunlara harfiyen riayet ederek, çocuklarımıza da burada alışkanlıklar kazandırarak hastalığın bulaşmasının önüne geçilmesi yönünde e çalışmalarımız devam edecek. İnşallah en kısa sürede diğer çocuklarımızı da okullarımıza alarak normal süreçte eğitim, öğretime devam edeceğiz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.