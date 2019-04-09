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Kaymakamdan, Belediye Başkanı Emin Ersoy'a hayırlı olsun ziyareti

Balıkesir’in Havran Kaymakamı Şeref AYDIN beraberindeki heyetle birlikte, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda mazbatasını alan Belediye Başkanı Emin Ersoy’ u makamında ziyaret etti.

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Şeref AYDIN beraberindeki heyetle birlikte, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda mazbatasını alan Belediye Başkanı Emin Ersoy' u makamında ziyaret etti.


Kaymakam Aydın; yeniden seçilen Belediye Başkanı Emin Ersoy'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu, yeni dönem için başarılar diledi. Daha sonra da Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Asarlı'ya hayırlı olsun ziyareti yapıldı.

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