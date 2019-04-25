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Kaymakamdan Roman derneğine ziyaret

Balıkesir’in Havran İlçesinde Kaymakam Şeref Aydın, Roman derneğini ziyaret etti.

Balıkesir'in Havran İlçesinde Kaymakam Şeref Aydın, Roman derneğini ziyaret etti.


Havran Kaymakamı Şeref Aydın beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Çam, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Kuru ile birlikte Havran Roman Kültürü Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Ziyarette Ebubekir Mahallesi Muhtarı Ali Zorel de hazır bulundu.

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