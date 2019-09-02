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Kaymakamlık konutu satışa çıktı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Kaymakamlık konutu yenisi yapılacağından kapalı zarf usulü ile 1 Milyon liraya satışa sunuldu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Kaymakamlık konutu yenisi yapılacağından kapalı zarf usulü ile 1 Milyon liraya satışa sunuldu.


Manyas Hükumet Caddesi üzerinde bulunan Kaymakamlık konutu yenisi yapılmak üzere satışa çıkarıldı. Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yayınlanan ihale şartnamesinde açık arttırma ile satışın 6 Eylül-Cuma günü saat 11'de kapalı teklif usulü ile yapılacağı açıklandı. 119 m2 kagir iki katlı kaymakamlık konutunun 1 milyon lira muhammen bedelle Mahalli ve İdari İşler Müdürlüğü salonunda satışının yapılacağı açıklandı. Manyas Kaymakamlık yeni konutunun ise Manyas Atatürk Mahallesi eski (TOKİ) konutları karşısında Kaymakamlığa tahsis edilen alan üzerine yapılacağı belirtildi. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, konutun satışının gerçekleşmesi sonrasında kendilerine tahsis edilen araziye yeni konut inşaatı için çalışmaların başlayacağını söyledi.

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