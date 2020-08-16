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Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım zeytin ağaçlarını yaktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kaynak makinesiyle yapılan çalışma esnasında kıvılcımların sıçraması üzerine çıkan yangında, zeytin ağaçları yandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaynak makinesiyle yapılan çalışma esnasında kıvılcımların sıçraması üzerine çıkan yangında, zeytin ağaçları yandı.


Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi mezarlık yanında kaynak makinesiyle yapılan çalışma sırasında çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Bu sırada çıkan yangın zeytin ağaçlarını sardı. Yangına, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği Zeytinli müfreze ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilirken, yangın büyümeden söndürüldü. Yangında, 3 zeytin ağacı kül oldu.

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