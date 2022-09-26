Kazada ölen hemşireye en acı veda

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Dursunbey Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Büşra Tabak gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hastanede Büşra hemşire için tören düzenlendi.

Önceki gün İstanbul'da düzenlenen bir düğüne katılan ve dönüş yolunda kaza geçiren Tabak ailesini ölüm ayırdı. Kazada Dursunbey Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Büşra Tabak (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi Sercan Tabak ve çocukları Fatih Aybars Tabak kazayı yaralı olarak atlattı.

Hemşire Büşra Tabak için son yolculuğuna uğurlanmak üzere Manyas ilçesine gönderilmeden önce, görev yeri Dursunbey Devlet Hastanesi Bahçesi'nde tören düzenlendi. Törene Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, çeşitli kurumlardan temsilciler ve mesai arkadaşları katıldı. Törende Büşra hemşirenin eşi Sercan Tabak güçlükle ayakta dururken, mesai arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.

Törenin ardından Büşra Tabak'ın cenazesi defnedilmek üzere dualarla Manyas'a uğurlandı.