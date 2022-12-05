Kazak Gazeteciler Balıkesir'de

Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı düzenlediği organizasyonla Kazakistanlı gazetecilere Balıkesir'i tanıttı. Vakıf Başkanı Naziya Joyamergenkızı Bissenova başkanlığında Kazakistan'dan gelen gazeteci, radyocu ve televizyoncular çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Dört günlük programla Balıkesir'e gelen Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı üyesi Kazakistan heyeti, kentin tarihi yerlerini ziyaret etti. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlanan heyet ayrıca Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Medya Merkezi ve Basın Müzesi'ni gezdi.

Programın ilk gününde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Çamlık Rekreasyon Alanını gezen Kazak Gazeteciler burada BALMEk kurslarını, Millet Kütüphanesi'ni, Dijital Gençlik Merkezi'ni ve Balıkesir'in tarihi Zağnos Paşa Camisini gezdi. Kazak gazeteciler ziyaretlerinin ikinci günü ise Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Medya Merkezi ve Basın Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Yerel gazete ziyaretleri de yapan Kazak Gazeteciler daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Taner Korkmaz'la bir araya geldi. Kazakistan heyeti son olarak Balıkesirli basın mensuplarıyla yemekte buluştu. Kazak Gazeteciler Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a misafirperverliğinden dolayı Kazakistan Milli kıyafeti olan Çapan Kostümü hediye etti.

Naziya Bissenova: “Balıkesir'e misafir olduk”

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Medya Merkezi ve Basın Müzesi'ni gezdikten sonra değerlendirmede bulunan Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergenkızı Bissenova, “Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı'nın Kazakistan'daki üyeleri iki sene önce Balıkesir'e gelmek için hazırlanmıştık. Pandemiden dolayı Balıkesir'e bir türlü gelemedik. Dün de Balıkesir'e geldik. Gelmeden önce Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir'le görüşerek Büyükşehir Belediyesi ile birlikte program hazırladık. Çok güzel bir program oldu. Sağ olsun Ramazan Demir başkanımız ve yönetim kurulunun misafiri olduk. Cemiyet binasında incelemelerde bulunduk. Burada sadece çalışan gazeteciler değil Balıkesir'e izlerini bırakan hayatta olmayan gazetecileri de unutmamışlar. Bu çok güzel bir davranış ve gelecek nesiller için de çok önemli. Onun için Ramazan Demir ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Burada bir sürü arkadaşımız, dostumuz oldu. Maalesef Kazak Gazeteciler Türkçe anlayamıyorlar ama burada Türk meslektaşlarıyla tanışıp kaynaştılar. Bu birliktelik kardeş iki ülkenin birbirini tanımasına çok faydası var. Kazak Gazeteciler Balıkesir'i tanışacaklar ve Kazakistan'a döndüklerinde Balıkesir ve Türk kardeşlerini orada tanıtacaklar” diye konuştu.

BGC Başkanı Ramazan Demir: “Balıkesir'i meslektaşlarımıza tanıtıyoruz”

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ise Kazak Gazetecileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye Cumhuriyeti için önemli olan Türki Cumhuriyetlerden biri olan Kazakistan'dan meslektaşlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ziyaretin hem iki ülke açısından hem iki ülkedeki gazetecilerin birbirleriyle kaynaşması, işbirliği yapması açısından önemli olduğuna inanıyorum. Bu atılan ilk adımın genişleyerek ilerleyeceğini düşünüyoruz. Arkadaşlarımızla biz Balıkesir'le birlikte ülkemizin de değerlerini, güzelliklerini anlatmaya çalışacağız. İnşallah memnun kalırlar” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Balıkesir'de ağırlamaktan mutluluk duyduk”

Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinin ardından yerel gazeteleri de gezen Kazakistanlı Gazeteciler Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı da ziyaret etti. Ziyarette konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Balıkesir kendi içinde aslında üç iklimi barındıran, üç farklı coğrafyası bulunan çok büyük ve güzel bir şehir. Bugün Balıkesir'in merkezindesiniz. Ama Edremit Körfezinde ve Güney Marmara'da görev yapan meslektaşlarınız da var. Yani bir iki günde Balıkesir'i anlamanız ve değerlendirmeniz zor. Balıkesir'in ilkbaharı ayrı, sonbaharı ayrı güzeldir ama yazı bambaşkadır. Farklı mevsimlerde de sizi bekleriz. Balıkesir'de kalacağınız süre içinde inşallah güzel anlar biriktirirsiniz. Bu anıları da bulunduğunuz yerlerde diğer insanlarla da paylaşırsınız. Önce kardeş oluruz sonra ticaret yaparız. Burada Kazakistan'dan belli sayıda öğrenci de var. Onlar bazı tercihlerini Türkiye'de yaşamak veya Türk dostu olarak memleketlerine gidiyorlar. Balıkesir'e geldiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kazakistan milli kıyafetini hediye ettiler

Ziyarette Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Balıkesirli gazetecilerin Kazakistan'a ziyaret yapmalarında destek olacaklarını dile getirdi. Ziyaretin sonunda Kazakistanlı Gazeteciler Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a Kazakistan Hanlarının giydiği milli kıyafetini hediye etti. Ziyaret kapmasında Kazakistanlı Gazeteciler Edremit Körfezi'ndeki ilçeleri de gezdikten sonra Çanakkale'ye hareket edecek.