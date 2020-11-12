Kazaların önlenmesi için kurban kesip dua ettiler

Kesilen kurbanların etleri de Belediye Aşevine bağışlandı.

İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki kırsal Börezli mahallesini ilçe merkezine bağlayan yolda yaşanan ölümlü kazalar vatandaşları harekete getirdi. Börezli muhtarı Aydın Bayder'in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, kazaların yaşandığı noktalarda iki koçu kurban etti. Börezli yolunda geçtiğimiz yıl yaşanan motosiklet kazasında 18 yaşındaki Eran Aygün hayatını kaybederken, iki hafta önce de 22 yaşındaki Ali Yavaş hayatını yitirdi. Yolda çok sayıda kaza yaşandığını anlatan Muhtar Aydın Bayder, “Köylülerle bir araya gelerek yolda kazaların yaşandığı Börülceköy mezarlığı yanında iki ayrı noktada kurban kestik. İmam Mehmet Kocabaş'da dua yaptı. Allah bir daha kaza göstermesin. Kesilen kurbanların etlerini de Belediye Aşevine bağışladık” dedi.