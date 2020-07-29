Kazdağı Milli Parkı'nda büyük tehlike

Korunan Alan Statüsünde olan Milli Parkta yıllardan bu yana devam eden alan kılavuzu uygulamasının şifahî emirler ile değişmesi sonucu kılavuz almadan girişler artınca milli park adeta sahipsiz kaldı. Alan kılavuzu almadan giren ziyaretçiler kurallara riayet etmeden istedikleri yerde ateş yakıp piknik yaparken, endemik bitkileri de toplama yanında, rastgele yerlere çöplerini de atarak büyük çevre kirliliğine sebep oluyor. Yine yasak olmasına rağmen göletlerde suya giren ziyaretçiler tepki görürken, en önemlisi orman yangını konusundaki bu riskin çok arttığını belirten yöre halkını tedirgin ettiği ifade edildi.

1993 yılında Milli Park ilan edilirken yöre halkına istihdam sağlaman için uygulamaya konulan alan kılavuzluğu sistemi başarılı bir şekilde devam ederken uygulamadan kaldırılması ile sahipsiz kaldığı ileri sürülüyor.